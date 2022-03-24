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Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер

Астрономы США обнаружили газовый гигант TOI-3757 b в 578 световых годах от Земли

Фото: Globallookpress.com

Астрономы Университета штата Пенсильвании (США) обнаружили новую экзопланету TOI-3757 b, которая немного больше Юпитера, но при этом более чем в три раза менее массивна. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной на arXiv.org.

Планета была обнаружена методом транзита, который заключается в поиске звезд, чья кривая блеска снижается из-за прохождения крупного объекта на ее фоне. Планетарная природа сигнала, выявленного у звезды TOI-3757, относящейся к красным карликам спектрального класса М, была подтверждена последующими наблюдениями.

TOI-3757 b имеет радиус около 1,09 радиуса Юпитера, а масса составляет примерно 0,268 массы Юпитера. Это соответствует плотности всего 0,27 грамма на кубический сантиметр, что делает ее планетой с самой низкой плотностью, вращающейся вокруг звезды спектрального класса M. Экзопланета делает один оборот вокруг родительской звезды каждые 3,44 дня на расстоянии около 0,038 астрономической единицы. Равновесная температура этого инопланетного мира оценивается в 759 кельвинов.

Родительская звезда TOI-3757 расположена на расстоянии около 578 световых лет от Земли. Ее возраст оценивается в 7,1 миллиарда лет, а ее эффективная температура находится на уровне 3913 кельвинов. Она на 37 процентов легче Солнца и имеет самую низкую металличность (содержание элементов тяжелее водорода) среди всех красных карликов, имеющих газовые гиганты.

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Александр Еникеев
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