Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний

Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», — заявили в агентстве.

В заявлении уточнили, что все рейтинги будут аннулированы до 15 апреля — крайнего срока, установленного ЕС.

9 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». «Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Fitch Group решили прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги.