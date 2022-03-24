В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные регионы России до 1 апреля

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Временный запрет будет действовать до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«До 1 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — пояснили в ведомстве.

Для полетов на юг рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отмечается, что остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».

