В Москве трехлетняя девочка месяц прожила с горошиной в легком

Врачи детской больницы имени Сперанского извлекли горошину из легкого трехлетней девочки

Врачи московской детской больницы имени Сперанского извлекли горошину из легкого трехлетней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка доставили в больницу с жалобами на кашель и подозрением на воспаление легкого, но после дополнительного обследования врачи нашли в легком девочки инородное тело — именно оно вызвало эти симптомы.

Оказалось, что за едой она случайно вдохнула горошину. Родителей рядом не оказалось, поэтому они не сразу поняли, что ребенок вдохнул инородное тело. Из-за этого постановка верного диагноза затянулась на месяц. Все это время горошина гноилась и вызывала воспаление. Врачи отметили, что если бы родители обратились в больницу еще позже, горошина могла разбухнуть настолько, что разрушила бы ткани дыхательных органов. Тогда ребенку пришлось бы удалять часть легкого.

Сейчас состоянию девочки ничто не угрожает — горошину удалили и после десятидневного наблюдения и антибактериальной терапии ребенка выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Томске врачи скорой медицинской помощи без операции достали из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик, который он проглотил во время игры с конструктором.