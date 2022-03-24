Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве трехлетняя девочка месяц прожила с горошиной в легком

Врачи детской больницы имени Сперанского извлекли горошину из легкого трехлетней девочки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Врачи московской детской больницы имени Сперанского извлекли горошину из легкого трехлетней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка доставили в больницу с жалобами на кашель и подозрением на воспаление легкого, но после дополнительного обследования врачи нашли в легком девочки инородное тело — именно оно вызвало эти симптомы.

Оказалось, что за едой она случайно вдохнула горошину. Родителей рядом не оказалось, поэтому они не сразу поняли, что ребенок вдохнул инородное тело. Из-за этого постановка верного диагноза затянулась на месяц. Все это время горошина гноилась и вызывала воспаление. Врачи отметили, что если бы родители обратились в больницу еще позже, горошина могла разбухнуть настолько, что разрушила бы ткани дыхательных органов. Тогда ребенку пришлось бы удалять часть легкого.

Сейчас состоянию девочки ничто не угрожает — горошину удалили и после десятидневного наблюдения и антибактериальной терапии ребенка выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Томске врачи скорой медицинской помощи без операции достали из желудка трехлетнего ребенка 31 магнитный шарик, который он проглотил во время игры с конструктором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против 59 россиян
Обнаружена новая экзопланета размером с Юпитер
В Google высказались о блокировке российского контента на YouTube
Отказ Европы от покупки газа в России за рубли сочли невозможным
Мединский предложил переводить проект Михалкова «Бесогон» на иностранные языки
Вирусолог спрогнозировал рост числа случаев стелс-омикрона в Москве
В Белгородской области показали последствия разрыва украинского снаряда
Эстония призвала НАТО разработать планы обороны от России
Австрия выступила против бойкота поставок энергоресурсов из России
160 свидетелей по делу депутата Госдумы рассказали о рекордной взятке в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.