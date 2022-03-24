В Госдуме разберутся с провоцирующими ажиотаж на продукты слухами

Комиссия Госдумы проверит сообщения в сети, провоцирующие ажиотажный спрос на продукты

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует проанализировать появляющиеся в интернете слухи, которые провоцируют ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары. Об этом рассказал в Telegram-канале председатель комиссии Василий Пискарев.

«Мы все видим, что происходит сейчас, когда на некоторые продукты, товары без всяких на то оснований возникает ажиотажный спрос. Пример тому — сахар. Несмотря на то, что его в нашей стране производится более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе», — объяснил Пискарев и отметил необходимость разобраться, каким образом появляются такие слухи. Он также предположил, что за подобными провокациями могут стоять иностранные структуры и СМИ.

Пискарев напомнил, что сразу после введения санкций в отношении России через иностранные соцсети, в частности, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещен в России) украинской стороной вбрасывались фейки о том, что после отключения SWIFT люди потеряют все деньги на банковских картах.

«Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в России продолжают работать, паника сошла на нет. Тем не менее, распространение подобной информации должно пресекаться, чтобы не пугать людей», — заявил Пискарев, добавив, что комиссия проанализирует эту информацию и выработает в случае необходимости решения.