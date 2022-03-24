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Германия оценила возможность немедленного запрета на газ и нефть из России

Вице-канцлер ФРГ заявил, что страна не может немедленно запретить ввоз газа из России

Фото: Shutterstock

У Германии все еще нет возможности немедленно запретить ввоз газа, нефти и угля из России. Соответствующую оценку дал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Его выступление в немецком бундестаге цитирует РИА Новости.

«Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько признавать», — отметил министр.

Однако, добавил он, работа над уходом зависимости от российских энергоносителей уже идет. «Шаг за шагом мы сейчас занимаемся сокращением угля, нефти и газа стратегически», — продолжил Хабек.

Ранее власти ФРГ также отреагировали на заявление президента России Владимира Путина по поводу осуществления расчетов за газ в рублях. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград указала, что Берлин расценивает это как нарушение частных договоров, предусматривающих сделки в евро.

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Платон Щукин
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