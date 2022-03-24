В Белгородской области показали последствия разрыва украинского снаряда

Врио губернатора Белгородской области Гладков показал последствия разрыва снаряда ВСУ

В результате разрыва украинского снаряда на территории Белгородской области получили повреждения здания и окрестности села Журавлевка. Кадры с последствиями разрыва опубликовал врио губернатора российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На размещенных в социальной сети фотографиях видно, что в российском селе повреждены стекла в некоторых постройках, также после разрыва снаряда пострадал автомобиль. На кадрах также показано, что снаряд повредил конструкции зданий. В частности, в одном из помещений частично разрушен потолок и стены.

Гладков рассказал, что в результате разрыва снаряда разрушен один дом, окна повреждены в 12 зданиях. Губернатор пообещал восстановить поврежденные дома в кратчайшие сроки.

В среду, 23 марта, снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвался на территории Белгородской области. В результате пострадали три человека, двоих госпитализировали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания и разрыва украинского снаряда на территорию страны.