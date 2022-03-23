Глава СК Быстрыкин поручил расследовать разрыв снаряда в Белгородской области

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрыва снаряда в Белгородской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства попадания и разрыва украинского снаряда на территории Белгородской области. Об этом в среду, 23 марта, сообщает СКР.

По данным следствия, в результате попадания снаряда, запущенного со стороны Украины в районе населенных пунктов Журавлевка и Нихотеевка, есть пострадавшие. «Председатель СКР поручил тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных», — сообщает пресс-служба СКР.

Ранее 23 марта глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавших при разрыве снаряда.

