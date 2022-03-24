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Среда обитания

Британцы нашли способ спасти человечество с помощью садовых изгородей

RHS посоветовало британцам заменить заборы на живые изгороди ради спасения человечества

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В Великобритании нашли способ спасти человечество от климатической катастрофы с помощью живых изгородей. Королевское садоводческое сообщество (RHS) посоветовало гражданам заменить растениями деревянные заборы вокруг своих домов, сообщает The Guardian.

RHS начало исследование на тему видов растений, ограды из которых смогут наиболее эффективно помочь в борьбе с загрязнением атмосферы и глобальным потеплением. Команда во главе с доктором Тиханой Бланусой изучит изгороди на нескольких земельных участках, чтобы оценить преимущества различных сочетаний растений. Эксперты отмечают, что живая ограда может не только улучшить качество воздуха, но также замедлить течение дождевой воды и сдержать подтопление, обеспечить среду обитания для живых организмов и охладить участок летом с помощью тени.

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По словам Бланусы, важную роль в эффективности живой изгороди играет разнообразие составляющих ее видов растений. На данный момент многие британцы выращивают ограды в монокультуре из эстетических соображений. Ученые беспокоятся, что такой подход сделает растения уязвимыми к болезням и ограничит биоразнообразие.

Исследователи из RHS планируют протестировать шесть различных комбинаций растений для изгороди, используя четыре вида флоры: бирючину, западный красный кедр, боярышник и лох. Они обратят внимание на форму листьев, текстуру и структуру ветвей — факторы, которые повлияют на способность ограды выполнять различные функции. На данном этапе эксперимента ученые считают, что наиболее универсальными растениями являются бук, бирючина и падуб.

Ранее ученые из британского Университета Кардиффа заявили, что озеленение крыш, создание живых стен, парков и других пространств с растительностью в городах не может значительно смягчить такие последствия глобального потепления, как волны тепла или наводнения. Согласно их исследованию, потенциал зеленых пространств сильно ограничен преобладающим в городе климатом.

Александра Качан
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