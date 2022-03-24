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ФСБ поймала со взяткой инспектора ГИБДД при подкупе судебного пристава

ФСБ задержала руководителя отдела ГИБДД на Камчатке, который дал взятку судебному приставу

Фото: Shutterstock

На Камчатке сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей отделения ГИБДД Корякского округа, который пытался подкупить судебного пристава. Об этом сообщает «Кам24».

40-летнего полицейского поймали с поличным.

По версии следствия, высокопоставленный автоинспектор передал 80 тысяч рублей старшему судебному приставу Тигильского районного отделения Федеральной службы судебных приставов. За взятку тот обещал снять запрет на регистрационные действия с автомобилем, который гаишник собирался оформить на свое имя.

В региональном управлении МВД сообщили о проведении служебной проверки в отношении своего сотрудника. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, если его вина подтвердится.

В начале марта в Саратове суд вынес приговор бывшему сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за получение взятки в полторы тысячи рублей. За незаконное вознаграждение он помог женщине перерегистрировать автомобиль на нового владельца без очереди.

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Любовь Ширижик
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