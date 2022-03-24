ФСБ поймала со взяткой инспектора ГИБДД при подкупе судебного пристава

ФСБ задержала руководителя отдела ГИБДД на Камчатке, который дал взятку судебному приставу

На Камчатке сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей отделения ГИБДД Корякского округа, который пытался подкупить судебного пристава. Об этом сообщает «Кам24».

40-летнего полицейского поймали с поличным.

По версии следствия, высокопоставленный автоинспектор передал 80 тысяч рублей старшему судебному приставу Тигильского районного отделения Федеральной службы судебных приставов. За взятку тот обещал снять запрет на регистрационные действия с автомобилем, который гаишник собирался оформить на свое имя.

В региональном управлении МВД сообщили о проведении служебной проверки в отношении своего сотрудника. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, если его вина подтвердится.

В начале марта в Саратове суд вынес приговор бывшему сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за получение взятки в полторы тысячи рублей. За незаконное вознаграждение он помог женщине перерегистрировать автомобиль на нового владельца без очереди.