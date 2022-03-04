Российскому гаишнику вынесли приговор за взятку в полторы тысячи рублей

В Саратове суд вынес приговор бывшему сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за получение взятки в полторы тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Полицейский был признан виновным по статье 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Ему назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Судом и следствием установлено, что 2 октября 2021 года гаишник получил в своем служебном кабинете от женщины 1500 рублей. За незаконное вознаграждение он помог ей перерегистрировать автомобиль на нового владельца без очереди.

После дачи взятки женщина осознала противоправность своего поступка и сообщила о нем в следственные органы. В результате полицейского привлекли к уголовной ответственности.