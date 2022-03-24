Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи

Песков заявил, что российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском КНДР

Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о пуске «неопознанного снаряда» подтвердили также военные из Южной Кореи.

Позднее сообщалось, что Южная Корея провела собственные запуски крылатых и баллистических ракет в ответ на испытания в КНДР.