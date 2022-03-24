В Крыму объявили дополнительные выходные

Глава Крыма Аксенов объявил два дополнительных выходных дня на территории полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил два дополнительных выходных дня на территории полуострова в связи с празднованием Пасхи и Курбан-байрама. Указ об этом размещен на портале правительства республики, рассказал глава Rhsvf на своей странице во «ВКонтакте».

Нерабочими днями станут 25 апреля и 11 июля 2022 года, пояснил Аксенов.

В эти дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких, подчеркнул глава республики.

Аксенов добавил, что в Крыму с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий. «Ведь согласие и мир — важнейшие основы нашего общества», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта федеральным выходным. С предложением дать россиянам новый праздничный день выступил депутат Султан Хамзаев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.