Латвия объяснила усиление группировки НАТО недоверием к России

Министр обороны Латвии Артис объяснил усиление группировки НАТО недоверием к России

Вице-премьер Латвии, министр обороны страны Пабрикс Артис объяснил усиление группировки НАТО в Латвии недоверием к России. Его слова передают «Известия».

«Нет, мы не боимся. Но у нас нет никакого доверия к России. Если у вас есть страна-сосед, которая строит свои отношения с другими на основе угроз и военной агрессии, то очень трудно иметь хорошие отношения», — подчеркнул он‎.

При этом вице-премьер уточнил, что «‎соседи должны жить вместе в мире и достатке, потому что соседство всегда может дать нам шанс на взаимопонимание‎»‎.

Ранее Европейский Союз (ЕС) одобрил первую в своей истории общую стратегию в области безопасности и обороны «Стратегический компас», сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. По словам главы МИД, план «дает необходимый набор инструментов для того, чтобы Евросоюз «стал настоящим геополитическим игроком в области безопасности и обороны вместе с НАТО».

7 марта Ринкевичс попросил госсекретаря США Энтони Блинкена о постоянном размещении в стране американских военных.