Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван истинный возраст Млечного Пути

Астрономы из Германии приблизились к разгадке формирования Млечного Пути

Фото: Shutterstock

Астрономы из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия) приблизились к разгадке истинного возраста Млечного Пути. В рамках миссии Gaia ESA они исследовали толстый диск галактики и пришли к выводу, что он начал формироваться на два миллиарда лет раньше, чем ранее предполагалось. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

В ходе проведенного анализа ученые обнаружили, что толстый диск Млечного Пути начал формироваться около 13 миллиардов лет назад, хотя ранее они называли возраст около 11 миллиардов лет. Таким образом, галактика, в которой находится Солнечная система, появилась всего через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. К таким выводам специалисты пришли, исследовав яркость и положения звезд из базы Gaia Early Data Release 3 (EDR3) и совместив эту информацию с данными химического состава 250 тысяч светил, которые были получены с китайского Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST), чтобы определить их возраст.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа

Собранная информация позволила выявить, что формирование Млечного Пути было разделено на две фазы. В первой, которая началась менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, начали появляться первые звезды в толстом диске. Внутренняя часть гало, предполагают астрономы, также начала формироваться на этом этапе, однако значительная часть образовалась примерно через два миллиарда лет, после слияния с карликовой галактикой Гайя-Колбаса-Энцелад. Именно этот процесс заполнил большую часть гало звездами. Тонкий диск, в котором находится Солнце, был сформирован уже во время второй фазы.

Исследователи считают, что их наблюдения будут полезны для изучения других галактик, подобных Млечному Пути.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Европа отказалась платить за газ в рублях
Франция отказалась участвовать в конфликте на Украине
Зарубившего жену топором россиянина приговорили к 12 годам колонии
Модельер Томми Хилфигер продал дом неизвестному
Дания пообещала вновь поставить оружие на Украину
Политолог оценил возможность сближения России и КНДР
Россиянам раскрыли способы добраться до Крыма после закрытия аэропортов
Студентку российского колледжа задержали за шантаж преподавателя
Названа самая высокооплачиваемая должность для новичков в сфере IT в Москве
Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.