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Россиянам объяснили необходимость быстро выписывать из квартиры умерших

Юристы посоветовали оперативно выписать умерших из квартиры из-за платы за ЖКУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Умершего жильца нужно быстро выписать из квартиры, чтобы на него не начислялись коммунальные платежи. Подобную необходимость россиянам объяснили юристы, сообщают РИА Новости.

В адвокатском бюро Asterisk пояснили, что сроки выписки из квартиры не установлены законом, однако родственники обычно стремятся быстро снять покойного с учета, чтобы на его имя не начислялись платежи за ЖКУ, которые не зависят от показателей индивидуальных приборов учета.

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Иногда родственники намеренно затягивают процесс выписки из квартиры, чтобы продолжать пользоваться льготами на оплату коммуналки. По словам экспертов, подобное поведение может привести к перерасчету платежей с момента смерти родственника с начислением штрафов, а в ряде случаев речь пойдет об уголовной ответственности.

Затягивание выписки умершего может вызвать проблемы при продаже наследуемого жилья. По закону собственникам не запрещают продавать объект с прописанными там людьми, однако потенциальные покупатели могут отказаться от такой сделки.

В июне 2021 года россиянам раскрыли риски покупки квартир с прописанными людьми. По словам эксперта, ситуации бывают разными, иногда для покупателей нет никаких угроз. В других случаях заключать сделку опасно: если квартира продается с торгов за долги по решению суда, то новому собственнику придется выписывать предыдущего в судебном порядке.

Нина Ташевская
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