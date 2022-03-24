Россиянам объяснили необходимость быстро выписывать из квартиры умерших

Юристы посоветовали оперативно выписать умерших из квартиры из-за платы за ЖКУ

Умершего жильца нужно быстро выписать из квартиры, чтобы на него не начислялись коммунальные платежи. Подобную необходимость россиянам объяснили юристы, сообщают РИА Новости.

В адвокатском бюро Asterisk пояснили, что сроки выписки из квартиры не установлены законом, однако родственники обычно стремятся быстро снять покойного с учета, чтобы на его имя не начислялись платежи за ЖКУ, которые не зависят от показателей индивидуальных приборов учета.

Иногда родственники намеренно затягивают процесс выписки из квартиры, чтобы продолжать пользоваться льготами на оплату коммуналки. По словам экспертов, подобное поведение может привести к перерасчету платежей с момента смерти родственника с начислением штрафов, а в ряде случаев речь пойдет об уголовной ответственности.

Затягивание выписки умершего может вызвать проблемы при продаже наследуемого жилья. По закону собственникам не запрещают продавать объект с прописанными там людьми, однако потенциальные покупатели могут отказаться от такой сделки.

В июне 2021 года россиянам раскрыли риски покупки квартир с прописанными людьми. По словам эксперта, ситуации бывают разными, иногда для покупателей нет никаких угроз. В других случаях заключать сделку опасно: если квартира продается с торгов за долги по решению суда, то новому собственнику придется выписывать предыдущего в судебном порядке.