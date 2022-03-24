Лидеры стран Группы семи заявили об отсутствии претензий к народу России

Лидеры стран G7 заявили, что не имеют претензий к народу России

Лидеры стран Группы семи после введения антироссийских санкций заявили об отсутствии претензий к народу России. Они пояснили в совместном обращении по итогам встречи в Брюсселе, что рестрикции направлены против руководства страны из-за проведения спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

«Народ России должен знать, что мы не имеем претензий к ним», — подчеркнули главы государств G7, указав, что последствия были «навязаны россиянам» со стороны президента России Владимира Путина, правительства и сторонников, в том числе белорусского лидера Александра Лукашенко.

Лидеры стран Группы семи выразили обеспокоенность усилением «репрессий против российского народа и все более ожесточенную риторику российского руководства, в том числе против обычных граждан», а также осудили цензуру и дезинформацию. Они также заявили о намерении приложить все усилия для привлечения к ответственности «сторонников агрессии» за их действия.

Ранее президент США Джо Байден призвал западные страны объединиться и сохранять единый фронт против России. Политик заявил, что «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» помогают сдерживать страну.

