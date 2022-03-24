В России описали новый тип подключения к интернету

Российские ученые рассказали об интернет-кабеле, который не нужно подключать к роутеру

Специалисты из России разработали новый тип интернет-кабеля, который можно подключать напрямую к компьютеру. Об этом сообщает телеканал «360».

Разработкой аналоговых комплектующих для оптоволоконных линий связей занялись ученые Центра компетенций НТИ «Фотоника» на базе Пермского университета. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин описал новый тип кабеля, который не нужно соединять с Wi-Fi-роутером, чтобы затем подключать его к компьютерам и смартфонам.

Вакулин объяснил, что особые комплектующие для фотоприемников способны передавать сигнал с интернет-кабеля непосредственно на конкретный девайс. «Когда вам кидают оптоволоконный кабель, вы можете его подключить сразу напрямую к устройству», — заявил специалист.

Вакулин назвал разработку ученых «классной», однако не уточнил точных технических характеристик изобретения. Также эксперт заметил, что в данном случае речь не идет о создании российского сегмента интернета — только о разработке комплектующих для подключения к сети.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что объективных причин для отключения России от интернета со стороны международных партнеров нет. Однако в случае отключения останутся другие маршруты передачи данных через альтернативных операторов связи и иные страны.