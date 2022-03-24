В России отменили почти все плановые проверки бизнеса

В России отменили не касающиеся безопасности плановые проверки бизнеса

МВД России в условиях внешнего санкционного давления отменило почти все плановые проверки бизнеса, за исключением тех, что касаются вопросов обеспечения безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Все другие проверки надо будет в обязательном порядке согласовывать с надзорными органами. Такая позиция ведомства была сформулирована в ходе совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провел первый замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Кроме того, сотрудники МВД намерены помогать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в мониторинге ценообразования и оказывать максимальное содействие компаниям, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и комплектующие.

Отдельно министерство собирается приостановить практику привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозках пассажиров внутри городов.