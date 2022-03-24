Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России отменили почти все плановые проверки бизнеса

В России отменили не касающиеся безопасности плановые проверки бизнеса

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

МВД России в условиях внешнего санкционного давления отменило почти все плановые проверки бизнеса, за исключением тех, что касаются вопросов обеспечения безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Все другие проверки надо будет в обязательном порядке согласовывать с надзорными органами. Такая позиция ведомства была сформулирована в ходе совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провел первый замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Кроме того, сотрудники МВД намерены помогать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в мониторинге ценообразования и оказывать максимальное содействие компаниям, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и комплектующие.

Отдельно министерство собирается приостановить практику привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозках пассажиров внутри городов.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.