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Болгария решила отозвать своего посла из России

Премьер Болгарии Петков заявил, что София отзывает своего посла в России для консультаций

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Болгария решила отозвать своего посла в России для проведения консультаций. Об этом заявил болгарский премьер-министр Кирилл Петков, передает ТАСС.

«То, что мы сделаем, это вызовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию, все дипломаты знают, что это означает», — озвучил решение Софии глава болгарского правительства.

18 марта стало известно, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

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Николай Чигасов
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