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Всемирный банк начал спасать носорогов

Всемирный банк выпустил первые в мире облигации для охраны дикой природы

Фото: Globallookpress.com

Всемирный банк начал спасать черных носорогов из Южно-Африканской Республики (ЮАР), находящихся под угрозой исчезновения — организация выпустила первую в мире партию облигаций для охраны дикой природы. Об этом пишет Reuters.

С помощью ценных бумаг удалось собрать 150 миллионов долларов, которые пойдут на восстановление популяции вымирающего вида. Доход инвесторов будет зависеть от темпов прироста численности носорогов в южноафриканском национальном парке Аддо и заповеднике Грейт-Фиш-Ривер. В случае успеха программы через пять лет покупатели облигаций получат от 3,7 до 9,2 процента прибыли.

Черные носороги обитают только в Африке, около половины из них — в ЮАР. С 1970-х до 1990-х года популяция данного вида сократилась на 96 процентов, до 2500 особей. Согласно данным некоммерческой организации Save The Rhino International, это связано с высоким спросом на рога таких животных на Ближнем Востоке и в Китае. Через несколько лет численность черных носорогов удалось увеличить до 5500.

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Александра Качан
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