Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях

В мае цены на проживание в отелях Санкт-Петербурга стартуют от двух тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли раскрыли стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях среди отечественных путешественников. Предложения участников туррынка опубликовала «Российская газета».

Так, стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга за одну ночь в номере с видом на Неву и завтраком в марте стартует от двух тысяч рублей. При этом к началу мая ожидается повышение тарифов. «На предстоящие майские праздники достаточно много бронирований, естественно, эти туристы заселятся по тем ценам, по которым бронировали. Но вот новые цены на праздники будут выше. Полагаю, что в среднем они поднимутся процентов на 20», — заявила директор по продажам гостиницы «Охтинская» Дарья Михайлова.

Ночь в отелях самого западного региона страны, в Калининграде, обойдется россиянам в среднем в четыре тысячи рублей за одноместное размещение. При этом большого разрыва между гостиницами категории три звезды и пять звезд нет. На побережье в Светлогорске снять номер с видом на море можно от 4,6 тысячи рублей.

«Мы стараемся не повышать резко цены, поскольку придерживаемся в работе принципа стабильности. С мая цена за "стандарт" возрастет до 6200 рублей в сутки, однако связано это с началом туристического сезона, а не с политической и экономической ситуацией в стране», — объяснила администратор одной из калининградских гостиниц Дарья Хохлова.

Средняя стоимость проживания в Сочи в мае — 2,5 тысячи рублей за ночь. «Примерно столько же стоят путевки в Анапе и Геленджике. Особой разницы в цене между Сочи и центром Геленджика нет. Цены выросли приблизительно на десять процентов», — рассказала председателя правления Ассоциации «Российский союз туриндустрии — Юг» Наталья Косьмина.

Дешевле на майских праздниках можно отдохнуть в Барнауле и Нижнем Новгороде — цены в трехзвездочных гостиницах стартуют от 2 и 1,8 тысячи рублей за ночь соответственно.

Ранее в марте сообщалось, что почти половина всех мест в отелях и санаториях Сочи уже раскуплена на летний период. Согласно анализу номерного фонда Сочи, россияне активно бронируют проживание на предстоящий летний сезон. По данным администрации, в настоящее время отели и санатории курорта забронированы в среднем по городу на 45 процентов.