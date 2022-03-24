Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского

Глава Хабаровского края Дегтярев заявил, что Жириновский поддерживает спецоперацию

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о здоровье председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Его слова приводит kp.ru.

Как отметил российский губернатор, динамика положительная. Он подчеркнул, что ждет скорейшего выздоровления политика, чтобы тот вновь занял место в прессе, на телевидении со своими оценками и анализом всех происходящих исторических процессов.

Вместе с тем Дегтярев рассказал об отношении Жириновского к специальной военной операции на Украине. По его словам, лидер ЛДПР поддерживает ее. «Его отношение к украинскому государству известно. Он считает его fail state, о чем не раз говорил», — заключил губернатор.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у политика наступил септический шок, а также отказало легкое. По данным канала, «вытащить» лидера партии из этого состояния будет трудно. В свою очередь, в ЛДПР уточнили, что все «новости» от анонимных источников по этому поводу являются слухами и спекуляцией.