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Врачи назвали четыре способа снизить уровень сахара в крови

ETNT: доктор Хесс-Фишл советует есть больше овощей и фруктов для снижения уровня сахара

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Американские врачи назвали четыре простых способа, которые могут помочь снизить уровень сахара. Советы специалистов публикует Eat This, Not That! (ETNT).

«Здоровое питание и правильное планирование времени приема пищи помогут вам избежать повышения уровня сахара», — утверждает доктор Эми Хесс-Фишл. Она советует следить за количеством потребляемого сахара и углеводов, ограничить употребление алкоголя и есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Также Хесс-Фишл рекомендует регулярно заниматься спортом, так как физические нагрузки помогают поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови. Однако врач предупредила, что, если человеку уже диагностировали гипогликемию, то тренировки стоит прекратить, так как они не только не поспособствуют снижению уровня сахара, но могут поднять его еще выше.

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Доктор медицинских наук Майкл Лин считает, что поддержание здорового веса и избавление от лишних килограммов также способны нормализовать уровень сахара. «Наши исследования показывают, что даже если пациент страдает диабетом 2-го типа в течение нескольких лет, перевести болезнь в ремиссию при помощи похудения вполне реально», — отметил Лин.

Другим важным способом снизить уровень сахара врачи считают контроль за уровнем стресса. Исследования Американской диабетической ассоциации показывают, что выработка чрезмерного количества гормонов стресса способна повысить уровень глюкозы. Кроме того, люди, находящиеся под постоянным воздействием стресса, плохо контролируют свое питание и зачастую не занимаются физическими упражнениями, что автоматически помещает их в зону риска.

Ранее диетолог Джули Аптон назвала напитки, способствующие снижению уровня холестерина. Она советует пить напитки богатые флавоноидами.

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Никита Савин
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