Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог назвала четыре напитка для снижения холестерина

ENTN: врач Джули Аптон советует пить чай и еще три напитка для снижения холестерина

Фото: Massimo Rinaldi / Unsplash

Американский врач-диетолог Джули Аптон назвала четыре напитка, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ENTN).

Для борьбы с высоким уровнем холестерина Аптон советует пить чай. «Чай полезен для сердца благодаря растительным соединениям флавоноидам, которые способствуют снижению количества холестерина, а еще улучшению здоровья кровеносных сосудов», — объяснила диетолог.

Гранатовый сок также богат флавоноидами и содержит антиоксиданты, способствующие сокращению количества холестерина. Аптон ссылается на исследования, которые показывают, что 100-процентный гранатовый сок замедляет рост холестериновых бляшек.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Еще одним полезным напитком для борьбы с вредным холестерином является красное вино, так как оно содержит катехины и антоцианы, снижающие его уровень. Однако Аптон предупредила, что не стоит выпивать более одного бокала вина в день женщинам и двух — мужчинам. Кроме того, она не советует начинать пить вино в целебных целях тем, кто не употребляет алкоголь.

Овсяное молоко, по мнению Аптон, также способно снизить уровень вредного холестерина, так как богато бета-глюканами, способствующими его расщеплению. Диетолог, однако, советует выбирать только те марки напитка, которые не содержат сахара.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала способ есть макароны без вреда для фигуры. По ее мнению, в первую очередь нужно обращать внимания на соусы, с которыми подаются макаронные изделия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России
В Крыму захотели национализировать отели украинцев
Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Владимир Конкин пожаловался на угрозы из-за дела об утонувшей дочери
Врач рассказал о связи «мушек» в глазах с неизлечимым заболеванием
В Финляндии оказался под угрозой выход печатных газет
В Британии нашли дешевый способ согреться
Кадыров предложил Зеленскому подработку на телевидении
В Союзе журналистов высказались об уголовном деле против Невзорова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.