Капитан из Минобороны стал фигурантом дела об афере при ремонте боевых кораблей

Экс-чиновник Минобороны заподозрен в причастности к хищению 692 млн рублей при ремонте ЗРК

Военное следствие собирается ходатайствовать об аресте бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича, ставшего фигурантом уголовного дела о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, офицер за взятку в виде пяти процентов от суммы контрактов совершил незаконные действия, в результате которых к обслуживанию и ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал», «Ураган», «Крепость» были допущены заводы, руководители которых обвиняются в хищении 692 миллионов рублей из одного миллиарда рублей, выделенного из бюджета на эти цели. Сумма взятки, полученная Супрановичем, составила 16 миллионов рублей.

По делу проходят бывший консультант департамента военно-морского флота «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Евгений Мурашёв.

Военная контрразведка ФСБ также установила еще двоих подозреваемых в даче взятки Супрановичу. Им тоже изберут меру пресечения.