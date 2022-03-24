Экс-прокурора приговорили к 13 годам колонии за взятку от российского бизнесмена

Бывшего прокурора Норильска Гутаева осудили на 13 лет за взятку от директора фирмы

Бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева приговорили к 13 годам колонии и оштрафовали на 15,5 миллиона рублей за получение взятки в 3,1 миллиона рублей от российского бизнесмена Муслима Умарова. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Помимо этого, ему запретили работать в органах прокуратуры. Умарова осудили на 12 лет колонии и назначили штраф в размере 15,5 миллиона рублей.

По данным следствия, директор строительной компании «ПромРесурсСервис» передал экс-сотруднику надзорного ведомства деньги за то, чтобы тот договорился с начальником управления ЖКХ и директором организации, занимающейся эксплуатацией жилфонда, о том, чтобы директора нескольких компаний заключили договоры субподряда с фирмой взяткодателя.

18 февраля Гутаева приговорили к 11 годам колонии за то, что осенью 2018 года он через своего брата получил почти 400 тысяч рублей от владельца кафе. По совокупности двух приговоров суд назначил экс-прокурору наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф в размере 17 миллионов рублей.