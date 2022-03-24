Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-прокурора приговорили к 13 годам колонии за взятку от российского бизнесмена

Бывшего прокурора Норильска Гутаева осудили на 13 лет за взятку от директора фирмы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева приговорили к 13 годам колонии и оштрафовали на 15,5 миллиона рублей за получение взятки в 3,1 миллиона рублей от российского бизнесмена Муслима Умарова. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Помимо этого, ему запретили работать в органах прокуратуры. Умарова осудили на 12 лет колонии и назначили штраф в размере 15,5 миллиона рублей.

По данным следствия, директор строительной компании «ПромРесурсСервис» передал экс-сотруднику надзорного ведомства деньги за то, чтобы тот договорился с начальником управления ЖКХ и директором организации, занимающейся эксплуатацией жилфонда, о том, чтобы директора нескольких компаний заключили договоры субподряда с фирмой взяткодателя.

18 февраля Гутаева приговорили к 11 годам колонии за то, что осенью 2018 года он через своего брата получил почти 400 тысяч рублей от владельца кафе. По совокупности двух приговоров суд назначил экс-прокурору наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф в размере 17 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о невозможности рассчитываться за газ в рублях
МИД прокомментировал высылку 45 российских дипломатов из Польши
В «Мире» прокомментировали работу карт в Apple Pay
Российские предприниматели столкнулись с проблемами при оплате аренды
Сервис PlayStation сломался после обновления
Стал известен план Байдена в отношении украинских беженцев
Финляндия вышлет Украине дополнительную военную помощь
Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине
Психолог перечислил признаки панической атаки
Минобороны назвало приоритет США в работе украинских лабораторий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.