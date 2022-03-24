Тарасова ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ канадской журналистке

Тарасова пообещала журналистке Смит, что россияне вернутся через год с большими силами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит, обрадовавшейся отсутствию россиян на чемпионате мира-2022. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Хочу расстроить Беверли — нас не будет только год», — заявила Тарасова. Она пообещала, что россияне вернутся на международную арену с большими силами.

Ранее Смит положительно оценила отсутствие россиян на чемпионате мира. Она обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна фигуристка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала журналистка.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. В результате россияне не смогли принять участие в ЧМ.