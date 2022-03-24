Юдашкин избавится от пентхауса в США

Модельер Валентин Юдашкин выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке

Российский модельер Валентин Юдашкин решил избавиться от своего пентхауса в США и выставил его на продажу. Жилье в Нью-Йорке находится в элитном районе Верхний Ист-Сайд, сообщает New York Post.

Пентхаус модельера находится в здании Curzon House. На данный момент неизвестно, сколько стоит объект. Ранее за него просили 8,17 миллиона долларов. Пентхаус выставляли на продажу и в 2021 году за 8,37 миллиона долларов. Юдашкин владел квартирой с 2008 года, когда купил ее за 5,7 миллиона долларов.

Квартира дизайнера занимает более 230 квадратных метров. В ней две спальни, просторная гостиная, кухня, столовая и ванная комната, отделанная мрамором. Пентхаус полностью отремонтирован. На крыше здания оборудована терраса, откуда открывается вид на Центральный парк.

Ранее Федерация высокой моды отстранила Юдашкина от участия в Неделе высокой моды в Париже из-за ситуации на Украине и не разрешила провести дефиле в онлайн-формате. Организаторы решили проверить позицию модельера и выяснили, что он не высказывался против российской спецоперации.