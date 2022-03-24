Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова упрекнула украинские посольства в вербовке наемников

Захарова обвинила посольства Украины за рубежом в вербовке наемников для боевых действий
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат упрекнула украинские диппредставительства за привлечение добровольцев к участию в конфликте. «Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства», — указала она.

Ранее Захарова назвала число предоставивших оружие Украине стран. Она рассказала, что как минимум 30 государств посылают Киеву вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США ввели новые санкции против России
В России высказались о судьбе YouTube после разблокировки канала советского кино
Россия вышлет черногорского дипломата
Захарова оценила возможный запрет на заход в порты Латвии российским кораблям
Российские миллиардеры стали богаче
Блогерша показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера
Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского
НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса
Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров
На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.