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Захарова обвинила Украину в создании угроз судоходству в Черном море

Мария Захарова заявила о блокированных Украиной судах в Черном море

Фото: Globallookpress.com

Украинская сторона создает риски для судоходства в Черном море, которым подвергаются, в том числе, суда иностранных государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что из-за применения Военно-морскими силами Украины устаревших якорных мин часть из них была выброшена штормом в открытое море. Этот факт напрямую угрожает безопасности судоходства в регионе.

«Около 400 украинских якорных мин находятся у портов Одессы. (...) Около 60 судов не могут выйти из украинских портов», — обвинила Захарова украинское руководство.

Ранее официальный представитель МИД подтвердила требования российской стороны на переговорах с Украиной, пояснив, что чем быстрее Киев согласится на демилитаризацию и денацификацию, тем раньше закончатся боевые действия.

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Алевтина Запольская
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