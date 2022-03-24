Архангельский ЦБК инвестировал в социальную политику 440 миллионов рублей

Архангельский ЦБК на социальные направления в 2021 году направил 439,2 миллиона рублей

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), являющийся одним из ведущих российских лесохимических предприятий, в 2021 году на внутренние и региональные социальные направления направил 439,2 миллиона рублей. Из них на благотворительность — 129,3 миллиона рублей, говорится в сообщении предприятия.

В частности, большое внимание компания уделает обеспечению безопасных условий труда для работников. Ежегодно разрабатывается «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда». В 2021 году план был выполнен полностью, а инвестиции составили 213,4 миллиона рублей, что в 3,9 раза превышает требования, установленные Трудовым Кодексом РФ.

Обучение персонала является важным компонентом социальной деятельности комбината. Основной составляющей в структуре обучения является подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих, а также обязательное обучение, связанное с аттестацией персонала по правилам Ростехнадзора, обучение по охране труда, пожарной, транспортной, экологической, радиационной безопасности, обучение руководителей и специалистов на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах. Расходы на обучение в 2021 году составили 22 миллиона рублей.

В настоящее время на предприятии действуют около 20 социальных программ. Обязательства предприятия закреплены не только Коллективным договором, но и добровольными корпоративными обязательствами. Основными направлениями деятельности являются: материальная помощь (многодетным семьям, при рождении ребенка, на похороны, неработающим пенсионерам к юбилейным датам, на операции и обследования и другое), реабилитационно-восстановительное лечение (в том числе, детям работников), ДМС, организация занятий спортом как для работников АЦБК, так и для неработающих пенсионеров, городские и корпоративные спортивные мероприятия, организация детского летнего отдыха, поддержка Молодежного совета и Совета ветеранов, путевки в санаторий-профилакторий пенсионерам, новогодние детские подарки, новогодние представления и так далее.

Кроме того, социальная и благотворительная деятельность Архангельского ЦБК направлена на поддержку и развитие территории присутствия и осуществляется с участием Корпоративного благотворительного фонда, который инвестирует в развитие массового и детского спорта, здравоохранения, сохранение культурного наследия и оказание помощи незащищенным категориям населения и другое.

Также на протяжении последних четырех лет АО «Архангельский ЦБК» реализует конкурс социальных инициатив «4Д», направленный на поддержку общественных проектов и идей волонтерства в Новодвинске и в Приморском районе. По номинациям наиболее популярны проекты, направленные на благоустройство, добровольчество и волонтерство, культура, искусство, творчество, патриотическое воспитание, спорт и здоровый образ жизни, экология.

Всего за период действия конкурса социальных инициатив удалось воплотить в жизнь более 180 общественно значимых проектов: по благоустройству территорий, оборудованию спортивных и игровых площадок, проведению образовательных, патриотических, культурно-массовых мероприятий, добровольческой деятельности и социальной поддержке наименее защищённых слоев населения.

Помимо этого, с 2016 года на АЦБК реализуется проект «Жилье молодым специалистам». В его рамках выделяются средства для поддержки подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». За счет этого молодые семьи работников предприятия приобретают право преимущественного получения жилищных сертификатов.

За время реализации программы более 100 семей улучшили свои жилищные условия. АЦБК профинансировало долю местного бюджета в объеме около 22 миллионов рублей.

