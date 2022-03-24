Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Больница в Донецке осталась без света из-за обстрела

Городская больница и почти пять тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Донецка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Городская больница и почти пять тысяч бытовых абонентов остались без света из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Алексея Кулемзина.

По его словам, украинские снаряды обесточили электрическую подстанцию и 13 трансформаторных будок. Сведений о пострадавших пока не поступало.

«Ремонтные работы начнутся после окончания обстрела», — заявил Кулемзин.

Утром 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о попадании восьми 122-милиметровых снарядов по Донецку. Артиллерийская атака велась из-под населенного пункта Новомихайловка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Кремль назвал самого активного участника антироссийской гонки
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.