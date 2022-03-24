Больница в Донецке осталась без света из-за обстрела

Городская больница и почти пять тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Донецка

Городская больница и почти пять тысяч бытовых абонентов остались без света из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Алексея Кулемзина.

По его словам, украинские снаряды обесточили электрическую подстанцию и 13 трансформаторных будок. Сведений о пострадавших пока не поступало.

«Ремонтные работы начнутся после окончания обстрела», — заявил Кулемзин.

Утром 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о попадании восьми 122-милиметровых снарядов по Донецку. Артиллерийская атака велась из-под населенного пункта Новомихайловка.