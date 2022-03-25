Риелтор рассказал об изменениях на рынке аренды недвижимости в России

Риелтор Барсуков заявил, что аренда недвижимости по сниженным ценам сохранится на год

Гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков спрогнозировал сохранение упавших цен на аренду жилья в течение года. Сейчас фиксируется десятипроцентное снижение стоимости цены съема квартир в Москве, добавил он. Об изменениях на рынке аренды недвижимости он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«По аренде у нас произошло снижение. Оно не сезонное. Падение арендных ставок все-таки охарактеризовано внешними событиями. Тут и санкции, и отсутствие денег у людей, и неопределенность. Мигранты те же самые не приехали, а наоборот уехали», — объяснил Барсуков.

Эксперт рынка недвижимости заявил о снижении арендных ставок в среднем на десять процентов. «Я фиксирую по тем объектам, которые мы сами сдавали. Но тут все зависит от сегмента. Где-то, где спрос всегда большой, не так сильно просело, но объекты нестандартные, например, евродвушки просели. Они всегда сдавались по цене двухкомнатных квартир, и сегодня люди с большой долей вероятности снимут скорее двухкомнатную, чем евродвушку», — рассказал специалист.

Рынок аренды реагирует на внешние изменения куда быстрее рынка продаж, указал Барсуков. Последний в обычной ситуации подстраивается к событиям в течение полугода, в кризисной ситуации ему требуется около трех месяцев. «А рынок аренды уже среагировал. Он показал, что цены будут падать, а это показатель что и цены на продажу будут падать. Сколько это продлится будет зависеть от ситуации. В прошлый кризис 2015 года ушел где-то год на восстановление», — резюмировал он.

Ранее Барсуков заявил, что рынок недвижимости замер. По его наблюдениям, сейчас в отрасли наблюдается как дефицит предложения, так и дефицит спроса. В этой ситуации отрасль ждет господдержки, подчеркнул он.