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Стало известно о еще одной экстренной посадке российского самолета

Летевший в Благовещенск самолет экстренно сел в Иркутске из-за датчика давления масла

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Еще один российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку — рейс из Новосибирска в Благовещенск сел в Иркутске в ночь на 25 марта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как стало известно собеседнику агентства, причиной вынужденной посадки послужил сработавший датчик падения давления масла в двигателе. Уточнялось, что воздушное судно благополучно приземлилось в Иркутске в 3:51 (22:51 по московскому времени).

Представитель ведомства добавил, что в 9:23 (4:23 мск) пассажиры вылетели в Благовещенск резервным бортом.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следующий из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Отмечается, что после вылета командир воздушного судна сообщил об отказе управления передней стойки шасси и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.

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Дарья Рыбак
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