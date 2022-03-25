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Миротворцы сумели остановить азербайджанское наступление в Карабахе

В НКР сообщили, что миротворцы сумели остановить азербайджанское наступление в Карабахе

Фото: Артём Микрюков / Reuters

Российские миротворцы сумели предотвратить наступление азербайджанских военных, начавшееся на линии разграничения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Инфоцентр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республика Арцах).

По данным ведомства, войска Азербайджана открыли огонь по позициям армянских военнослужащих неподалеку от села Парух, после чего начали продвижение вперед. Под обстрелом погибли два контрактника Армии обороны республики.

При этом, несмотря на вмешательство миротворцев и приостановку боевых действий, азербайджанские военные по-прежнему отказываются возвращаться на исходные позиции. Степанакерт надеется, что представителям Москвы удастся решить эту проблему.

«В противном случае гарантии безопасности, предоставленные проживающему в Арцахе мирному населению, серьезнейшим образом могут быть поставлены под сомнение», — говорится в сообщении.

Армения обвинила Азербайджан во вторжении в зону ответственности российских миротворцев утром 25 марта. В ответ на это представители Баку заявили, что их военные попросту «продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций».

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Алевтина Запольская
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