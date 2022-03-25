Брянский директор сельхоздепартамента попался на крупной взятке

Сельскохозяйственный чиновник в Брянской области попался на взятке в 1,2 миллиона рублей

Директор сельскохозяйственного департамента Брянской области попался на взятке в 1,2 миллиона рублей — следователи возбудили в отношении него соответствующее уголовное дело по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о Владимире Торикове. В настоящее время чиновник задержан, ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальный срок лишения свободы по вменяемой ему статье составляет 15 лет. Следствие считает, что с июля 2021 по март 2022 года Ториков получил взятку от определенной организации за победу в электронном аукционе на оказание некоторых услуг на агропромышленной выставке. Это преступление выявили сотрудники ФСБ и отправили все материалы в областной СКР.

Ранее сообщалось, что главврач брянской городской больницы №1 попался на взятке за контракты поставок препаратов — за свои «услуги» он вместе с подчиненной получил не менее одного миллиона 650 тысяч рублей. С апреля 2016 года по декабрь 2021 он вместе с заведующей аптекой получал взятки от коммерсанта за заключенные с ним контракты на поставку медицинских товаров и лекарств.