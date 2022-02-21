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Главврач брянской больницы попался на взятке за контракты поставок медпрепаратов

Главврач брянской больницы получал деньги от бизнесмена за контракты на поставку лекарств

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Главврач брянской городской больницы №1 попался на взятке за контракты поставок препаратов — за свои «услуги» он вместе с подчиненной получил не менее одного миллиона 650 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 февраля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Брянской области.

По данным ведомства, главврач с апреля 2016 года по декабрь 2021 вместе с заведующей аптекой получал взятки от коммерсанта за заключенные с ним контракты на поставку медицинских товаров и лекарств. В какой-то момент это стало известно оперативникам брянской антикоррупционной полиции.

На данный момент главврач задержан, ему предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» УК РФ, по ней мужчине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. О роли заведующей аптеки в расследуемом уголовном деле не сообщается.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения главному врачу санчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по делу о получении взяток и превышении полномочий. Следствие утверждает, что он причастен к принятию незаконных решений о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и арестованных, на основании которых их освобождали.

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Леонид Микуляк
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