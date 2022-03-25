Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убившую своего дедушку москвичку признали невменяемой

Эксперты СКР признали невменяемой 19-летнюю москвичку, убившую своего деда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперты Следственного комитета России признали невменяемой 19-летнюю москвичку, которая убила своего дедушку осенью 2021 года. Расследование уголовного дела завершено. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 25 марта, сообщила представитель главного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, в ходе расследования обвиняемой девушке провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу; из ее результатов следует, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в свою очередь руководить ими она не могла вследствие психического расстройства. Вскоре в отношении девушки будут утверждены и применены принудительные меры медицинского характера, а уголовное дело будет направлено в суд.

В октябре 2021 года в Москве 18-летняя студентка убила ножом деда во время ссоры. По данным следствия, в квартире на улице Академика Пилюгина между обвиняемой и ее 74-летним дедом возник бытовой конфликт, завязалась драка. Девушка схватилась за нож и несколько раз ударила им родственника в шею, живот и голову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны озвучило новые данные о потерях российской армии на Украине
Захарова назвала циничным исход голосования в СБ ООН по резолюции по Украине
Российский стилист назвал портящий внешний вид мужчин фасон джинсов
В Совфеде заявили об отсутствии юридической возможности вернуть смертную казнь
Москвичи выстроились в очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве
Россиян предупредили о дефиците мест на курортах Абхазии летом
Джикия высказался об отстранении российских команд от международных турниров
Планировку хрущевок назвали безупречной
Иван Ургант вернулся в Россию
Задолжавшая два миллиона рублей россиянка полгода прожила в аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.