Убившую своего дедушку москвичку признали невменяемой

Эксперты СКР признали невменяемой 19-летнюю москвичку, убившую своего деда

Эксперты Следственного комитета России признали невменяемой 19-летнюю москвичку, которая убила своего дедушку осенью 2021 года. Расследование уголовного дела завершено. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 25 марта, сообщила представитель главного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, в ходе расследования обвиняемой девушке провели комплексную стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу; из ее результатов следует, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в свою очередь руководить ими она не могла вследствие психического расстройства. Вскоре в отношении девушки будут утверждены и применены принудительные меры медицинского характера, а уголовное дело будет направлено в суд.

В октябре 2021 года в Москве 18-летняя студентка убила ножом деда во время ссоры. По данным следствия, в квартире на улице Академика Пилюгина между обвиняемой и ее 74-летним дедом возник бытовой конфликт, завязалась драка. Девушка схватилась за нож и несколько раз ударила им родственника в шею, живот и голову.