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Премьер Италии рассказал об ожиданиях по поставкам российского газа

Премьер Италии Драги заявил, что сокращения поставок газа из России не ожидается
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Roberto Monaldo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал об ожиданиях по поставкам российского газа. Его слова передает РИА Новости.

По словам Драги, Италия не ожидает сокращения поставок газа из России. Требование оплаты в рублях он назвал нарушением контрактов, так как они предусматривают расчеты только в евро и долларах. Европейская комиссия рассмотрит юридические аспекты ситуации, заявил он.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

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Марина Совина
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