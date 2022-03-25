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Путин заявил об отсутствии в России места для этнической нетерпимости

Президент Путин заявил, что в России нет места этнической нетерпимости

Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил, что в России нет места этнической нетерпимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление Путин сделал, на встрече с лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также молодым деятелям культуры. Таким образом он прокомментировал притеснения, которым русская культура подвергается на Западе. В том числе президент отметил запреты русских писателей и книг.

По словам Путина, сейчас все, что связано с Россией столкнулось с «культурой отмены». Причем часто этот процесс идет при полном попустительстве, а иногда и поощрении государственных структур и крупного бизнеса.

«Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры», — резюмировал президент.

Ранее о нежелании запрещать российские СМИ и культуру заявило правительство Сербии. Глава МВД страны подчеркнул, что Сербия отказывается «участвовать в антироссийской истерии».

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Роман Кирьянов
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