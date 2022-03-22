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Сербия отказалась запрещать российские СМИ и культуру

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что Белград не станет запрещать культуру России
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Darko Vojinovic / AP

Правительство Сербии не станет запрещать культуру России, закрывать российские СМИ и ущемлять права российских граждан. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин на встрече с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко.

Глава МВД подчеркнул, что Сербия отказывается «участвовать в антироссийской истерии», при которой отнимается собственность граждан России, российские дети выгоняются из школ, а русских писателей и ученых удаляют из школьных учебников.

«Цивилизация, которая бы убрала русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что русский народ дал миру – была бы очень бедной цивилизацией. Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей», — заключил он.

Ранее Ассоциация британских оркестров (ABO) выступила против бойкота на исполнение произведений русских классических композиторов. Музыканты подчеркнули, что русские произведения являются органической частью западной музыкальной культуры и потому не могут подвергаться нападкам.

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Анжелика Бережная
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