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Фигуристы из США впервые за 43 года выиграли золото в парном катании на ЧМ

Фигуристы из США Книрим и Фрэйзьер выиграли золото на чемпионате мира и вошли в историю

Фото: JUAN MEDINA / Reuters

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер завоевали золото в парном катании на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для США эта победа стала первой за 43 года. В последний раз американская пара выиграла золото на ЧМ в 1979 году.

Фрэйзьер и Книрим набрали 221,09 балла по сумме двух программ. Этот результат уступает итоговым баллам российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали золото в 2021 году.

ЧМ-2022 пропустили олимпийские чемпионы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Сборная России не представлена на первенстве.

Николай Костюков
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