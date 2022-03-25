В Московской консерватории прошел гала-концерт лауреатов конкурса молодых композиторов

В Большом зале Московской консерватории прошли гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». В этом году на конкурс было подано более 800 заявок из 63 регионов страны, а членами экспертного жюри стали более 50 именитых российских композиторов и деятелей культуры. Они оценивали произведения молодых композиторов, от 12 до 35 лет, в восьми номинациях. По словам организатора, генерального директора международного фонда композиторов «Новые классики» Юлии Музыки, наибольшее количество заявок было представлено в номинации «Киномузыка» и жюри было сложно выбирать.

Ранее произведения финалистов во всех номинациях прозвучали на пяти концертных читках в исполнении Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра под управлением Павла Когана и Московского Синодального Хора под управлением Алексея Пузакова. Причем, некоторые из них были исполнены на языках коренных народов или вдохновлены региональными традициями и фольклором. По словам Алексея Пузакова, для него этот конкурс «в первую очередь новое открытие в области музыки и возможность найти что-то новое для наших репертуаров». Он считает очень ценной «возможность увидеть на этом конкурсе целую палитру, целый спектр творчества современных композиторов». «В какой-то степени мы становимся сопричастны к тому, чтобы музыка жила не только в партитурах, кабинетах и библиотеках, но и в концертных залах», — рассказал «Ленте.ру» руководитель Московского Синодального Хора и пообещал, что некоторые произведения конкурсантов войдут в их концертные программы.

Молодой композитор Тихон Хренников, правнук выдающегося советского композитора, стал лауреатом «Партитуры» за «Симфонию памяти о Великой победе», над которой начал работать еще в 2018 году. «Эта симфония и о прошлом, и о настоящем, и о будущем», — считает он. По словам Тихона Хренникова, «Партитура» — это сейчас, наверно, самый крупный конкурс для молодых композиторов, хорошая денежная премия», но главное, по его мнению, что он дает импульс к дальнейшей конкурсной жизни и к написанию новых сочинений.

Дмитрий Бородаев победил в номинации «Концерт для инструмента с оркестром» с «Крымской концертиной» для фортепиано с оркестром, идея которой, по его словам, возникла в Крыму, навеянная «великолепными пейзажами и красотой». Он впечатлен конкурсом, жюри и возможностью услышать своё произведение в исполнении оркестра в Большом зале Консерватории. По мнению Дмитрия Бородаева, «Партитура» - огромное культурное событие, особенно сейчас, когда Чайковского запрещают на Западе, нашим молодым композиторам необходима поддержка».

Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» проводится Международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России во второй раз.