Британец построил необычный дом и вызвал неодобрение соседей

Мужчина из Великобритании построил дом из зеркал, чем вызвал неодобрение соседей

Пожелавший остаться анонимным британец построил дом из зеркал, чем вызвал неодобрение соседей — они считают, что необычный особняк не вписывается в историческую архитектуру улицы. Стеклянная недвижимость находится в городе Ричмонд на юго-западе Лондона, уточняет The Sun.

Соседи называют объект «уродливым» и «жутким». Они отмечают, что особняк выглядит странно по сравнению с другими домами. Большинство из них не испытывает серьезного дискомфорта из-за здания, однако некоторые пожаловались на яркое отражение солнечных лучей, мешающих видеть. Хозяин недвижимости получил официальное разрешение на строительство — его жилье не нарушает правила, так как его форма совпадает со стандартами. Владелец считает, что дом является идеальной смесью современной и традиционной архитектуры.

До реновации особняк был заброшенной коммерческой собственностью и сильно нуждался в масштабном ремонте. Сейчас недвижимость оценивается 1,2-1,6 миллиона фунтов стерлингов (1,5-2,1 миллиона долларов). Хозяин особняка полностью доволен новым видом своего жилья. По его словам, он часто видит, как проходящие мимо люди пользуются зеркалами — поправляют макияж или волосы. Он добавил, что идея сделать недвижимость стеклянной принадлежала дизайнеру Алексу Хоу, который помогал его семье с ремонтом. «Алекс сказал, что зеркала помогут дому общаться с природой — в отражении будут видны деревья и облака. Нам очень понравилась идея», — отметил владелец.

Ранее мужчина из Москвы разозлил соседей необычным способом расширить квартиру. Жилец многоквартирного дома на улице Менжинского незаконно возвел два балкона на кровле примыкающего к зданию помещения. Он превратил оконные проемы в двери, чтобы иметь возможность попасть на пристройки из кухни и жилой комнаты. Один из соседей мужчины пожаловался на него в Мосжилинспекцию, которая привлекла хозяина квартиры к административной ответственности и вынудила его избавиться от балконов.