На Камчатке завершилась многодневная гонка на собачьих упряжках

Традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2022» завершилась на Камчатке

На Камчатке завершилась многодневная традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2022». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как отмечается, победителем состязания стал камчатский каюр Валентин Левковский, который ранее уже неоднократно приходил на финиш первым. Он смог преодолеть маршрут за 68 часов 10 минут. Второе и третье места достались Михаилу Шелковину и Андрею Семашкину соответственно.

«Позади километры и дни испытаний, в которых вы проявили умения, стойкость, уникальное мастерство в управлении упряжками и единство с вашими питомцами. "Берингия-2022" подтвердила, что, пожалуй, это самое яркое в стране событие в области ездового спорта и сохранения традиций», — заявил в ходе церемонии награждении глава региона Владимир Солодов.

Он добавил, что уже в ближайшее время власти начнут подготовку к гонке, запланированной на следующий год.

Участники «Берингии-2022» стартовали 7 марта из камчатского села Эссо. Им предстояло преодолеть маршрут в 1 тысячу километров, который в этом году был дополнен новыми контрольными точками. При этом добраться до финиша смогли только 10 из 14 участников.