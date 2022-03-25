Планировку хрущевок назвали безупречной

Архитектор Борис Бернаскони назвал безупречной планировку домов хрущевской постройки

Российский архитектор Борис Бернаскони назвал безупречной планировку домов хрущевской постройки. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Архитектор вырос в квартире в хрущевке, позже дома превратились в серию девятиэтажек. По словам Бернаскони, помещения в подобных постройках были небольшими, но в них продумали каждый сантиметр.

Эксперт также высоко оценил планировку пятиэтажек. «Зная о сложности компоновки инженерных коммуникаций, вытяжек, стояков, дверей, входов. Могу сказать, планировка пятиэтажек была безупречной. И так было даже при минимальном расходовании ресурсов, ибо экономика была плановая. Все пассивные системы хорошо работали. Думаю, меня сформировала именно эта кажущаяся стабильность мира», — объяснил Бернаскони.

Ранее о хрущевках высказалась российская актриса Мария Миронова. Она обратила внимание на низкие потолки в подобных домах. В итоге она посчитала здания ужасными и назвала их недоразумением. «Эти некачественные дома уже на ладан дышат», — заявила артистка.