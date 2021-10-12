Российская актриса назвала хрущевки недоразумением

Российская актриса Мария Миронова высказалась о хрущевской архитектуре в Москве. Она посчитала здания ужасными и назвала их недоразумением. Своим мнением артистка поделилась с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актрису попросили назвать нелюбимые районы столицы. К таковым она отнесла места, где находятся хрущевки и другие постройки той эпохи. «А что касается хрущевской архитектуры, я считаю, что это ужас ужасный, а учитывая то, сколько их, с низкими потолками, настроили, как избавляться от хрущевок, я не знаю. Эти некачественные дома уже на ладан дышат», — высказалась Миронова.

Актриса добавила, что осталась под впечатлением от архитектуры Сингапура. Вернувшись в Москву, Миронова, по ее словам, испытала похожие ощущения в деловом квартале «Москва-сити», где находятся небоскребы. «Такая архитектура — это классно. А хрущевки действительно понятно, что недоразумение, но при этом их просто так не снесешь и ничем не заменишь», — заявила актриса.

Ранее эксперт МЧС назвал самые опасные типы домов в случае возникновения пожара. Проживание в хрущевках оказалось менее опасным, чем в «сталинках». Относительную безопасность в первом случае обеспечивают железобетонные перекрытия, которые препятствуют быстрому распространению огня.