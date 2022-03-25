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Кадыров обвинил украинских военных в применении опасных боеприпасов

Глава Чечни Кадыров обвинил ВСУ в применении боеприпасов с белым фосфором

Кадр: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в применении опасных боеприпасов с белым фосфором. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик также предоставил видеозапись, которая, по его мнению, демонстрирует использование украинскими военными запрещенных боеприпасов.

По данным специалистов, вблизи одного из украинских населенных пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором, отметил Кадыров.

«Ввиду высокой токсичности и смертоносности этого вещества его использование запрещено во всем мире», — пояснил глава Чечни.

Подобный случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют Вооруженные силы Украины, подчеркнул Кадыров, подразумевая США.

Накануне Минобороны России обвинило фонд сына президента США Хантера Байдена в финансировании биолабораторий на Украине.

По данным российского ведомства, инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит Байден-младший, тесно работал с компанией Metabiota, которая является одним из основных поставщиков оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

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Анна Щербакова
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