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Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»

Застрявший с 1 марта в Египте россиянин рассказал, что бесплатно живет и питается в отеле

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российский турист, вынужденно застрявший из-за отмены рейсов в Египте, назвал плюсы своего положения. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

По словам жителя Екатеринбурга, он находится в Шарм-эш-Шейхе почти месяц — его отдых начался 1 марта. После отмены обратного рейса туроператор предоставил ему бесплатное проживание в отеле и питание. Мужчина заметил, что люди на курорте стали меньше ругаться и уже смирились с ситуацией.

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«Денег в принципе не надо, но на пиво в супермаркетах обмениваем рубли, курс конский. Море — огонь, погода — жара, кайфуем!» — описал свой опыт путешественник.

Собеседник издания добавил, что в отеле стало гораздо меньше людей — почти все организованные туристы вернулись домой. Его обратный рейс предварительно назначен на 28 марта.

Ранее в марте россиянин, который застрял на Кубе с маленьким ребенком, рассказал о сложностях возвращения на родину. Мужчина признался, что ему пришлось переехать в бюджетный отель, а наличных денег у него осталось на семь дней.

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Дарья Рыбак
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